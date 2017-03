Francês tenta atropelar multidão na Bélgica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista em alta velocidade tentou atropelar uma multidão nesta quinta-feira (23) em uma rua comercial na cidade de Antuérpia, no norte da Bélgica. Não há informações sobre pessoas feridas no incidente. Após perseguição, a polícia prendeu o suspeito, identificado como Mohamed R., 39, de cidadania francesa. O carro tinha placa francesa e, no porta-malas, foram encontradas facas, uma arma e uma embalagem com líquido desconhecido. O prefeito de Antuérpia, Bart de Wever, agradeceu no Twitter "aos militares que agiram, aos serviços da polícia e à equipe de intervenção rápida". A cidade foi colocada sob "vigilância reforçada". O presidente da França, François Hollande, comparou o incidente ao ataque realizado na véspera em Londres, nas proximidades do Parlamento britânico, e disse que o suspeito "tentou matar pessoas ou ao menos criar um evento dramático". A estratégia de atirar veículos contra multidões foi usada nos últimos grandes atentados na Europa. Além do ataque desta quarta (22) em Londres, incidentes similares deixaram mortos em Berlim, em dezembro, e em Nice (França), em julho. O incidente em Antuérpia ocorre um dia depois do primeiro aniversário dos ataques contra o aeroporto e o metrô de Bruxelas, que deixaram 32 mortos.