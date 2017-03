Ônibus invade calçada e mata idoso após bater em veículo

WILLIAM CORREIA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus em alta velocidade causou acidente às 22h desta terça (22), na Lapa (zona oeste) e matou o aposentado José Carlos Ferreira, 68 anos. A colisão ocorreu na rua Aurélia, perto do cruzamento com a rua Faustolo. Ferreira estava andando na calçada, a caminho da casa de um amigo, e tentou escapar do ônibus. Seu corpo foi encontrado embaixo do veículo. Testemunhas contam que o coletivo estava em alta velocidade e passou no farol vermelho, sendo atingido na traseira por um micro-ônibus, que vinha de rua transversal e não conseguiu frear. O motorista do ônibus perdeu o controle e acertou, ainda, três carros estacionados até invadir uma garagem e parar. A colisão foi tão forte que quebrou um poste de concreto no local. Além do aposentado, o acidente deixou outras 12 pessoas feridas -nove estavam no ônibus, uma no micro-ônibus e os outros também eram pedestres. O quarteirão onde ocorreu a colisão ficou interditado por mais de 12 horas depois do acidente. A Defesa Civil, ligada à prefeitura de João Doria (PSDB), interditou o imóvel atingido para avaliar suas estruturas. No local, há dois estabelecimentos comerciais e, na parte de cima, uma casa com seis moradores -todos foram encaminhados a hotéis. Para evitar maiores danos, o ônibus só foi retirado do local na manhã desta quinta (23). A polícia registrou o caso como homicídio culposo na condução de veículo automotor, lesão corporal, colisão e atropelamento. Foram requisitados, ainda, exames toxicológico e alcoólico no motorista de ônibus.