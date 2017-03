Governo destina mais de R$ 5 milhões para programa

Governador Beto Richa, durante a solenidade de anúncio do programa (foto: Foto: Arnaldo Alves / ANPr.)

O Governo do Paraná vai destinar R$ 5,2 milhões ao ano para fortalecer e ampliar os serviços de atendimento à população de rua em 27 municípios do Paraná. O anúncio foi feito pelo governador Beto Richa e pela secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, ontem, no Palácio das Araucárias, em Curitiba. O termo de adesão ao cofinanciamento foi assinado na solenidade pelos prefeitos e secretários municipais de assistência social.

As prefeituras que aderirem ao cofinanciamento receberão repasses mensais para executar os serviços de Abordagem e Acolhimento Institucional para Pessoas em Situação de Rua, a partir do próximo mês. Richa afirmou que as ações que visam à reinserção social das pessoas em situação de rua são resultados de uma gestão séria e comprometida com o bem-estar social da população.

Curitiba — A partir de abril, Curitiba passará a receber R$ 112,5 mil por mês — R$ 1,35 milhão por ano — ao assinar o termo de adesão ao cofinanciamento do programa, que foi assinado pela presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Larissa Tissot.

Dos recursos mensais destinados a Curitiba, R$ 27,5 mil serão para a expansão dos serviços especializados de abordagem social e R$ 85 mil para o acolhimento institucional. “São recursos importantes que vão fortalecer nosso trabalho de atendimento à população em situação de rua, que é um eixo prioritário na política da assistência social”, disse Larissa. O plano de utilização dos recursos está sendo desenvolvido e será apresentado ao Conselho Municipal da Assistência Social.

Na Grande Curitiba também receberão repasses Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais.