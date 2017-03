Em Curitiba, semana faz frio, semana faz calor, semana faz frio...

Fim de semana deve ter céu encoberto em Curitiba (foto: Geraldo Bubiniak)

Se a semana começou com temperaturas baixas coincidindo com o início do outono, o fim dela tem temperaturas mais altas e até com certo calor em Curitiba. Característica da estação, essa oscilação durante as semanas deve se manter até abril. Já a partir de maio, os dias mais frios devem predominar.

A semana começou com máximas na casa dos 20ºC e madrugadas frias em Curitiba, Sul e parte do Centro do Estado. Ontem, os termômetros já marcaram mais de 25ºC e hoje devem ficar na casa dos 26ºC. A partir do domingo, voltam a cair para 23ºC, subindo outra vez na maior parte dos das da semana que vem.

Mas, no próximo final de semana as temperaturas devem cair novamente, e o começo de abril devem ter temperaturas frias. Previsão de longo prazo aponta que entre o dia 1º e 2 de abril, a máxima fique em 18ºC e a mínima em 12ºC.

Sexta — Hoje, há possibilidade de chuvas com trovoadas em Curitiba a partir da tarde. Essa instabilidade segue durante a noite. Amanhã, o dia deve ficar encoberto, mas o risco de chuva diminui. No domingo, o clima fica agradável, mas o céu permanece com muitas nuvens durante todo o dia. A semana que vem começa também com muita nebulosidade.