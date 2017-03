Coritiba bate lanterna em noite de '1ºs gols' e antecipa classificação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba confirmou o favoritismo diante do lanterna do Campeonato Paranaense e venceu o PSTC na noite desta quinta-feira (23), no Couto Pereira, por 2 a 0. Neto Berola, que ainda não havia marcado em 2017, e Anderson, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa alviverde, foram os responsáveis pelos gols alviverdes. Com a vitória, o Coritiba chega a 17 pontos, amplia a distância para o quinto colocado - que é o Londrina, com 12 – e, de quebra, já garante vaga antecipada para as quartas de final da competição estadual. Já o PSTC estaciona nos cinco e dá mais um passo rumo ao descenso. Como já era esperado, o Coritiba encontrou o PSTC bastante fechado. Foi necessária uma jogada individual aos 37 minutos da etapa inicial para furar o bloqueio dos visitantes. Com belos dribles, Neto Berola se livrou da marcação e finalizou no canto para fazer 1 a 0. Três minutos depois, veio o segundo gol do Coritiba, o primeiro de Anderson. Após cobrança de lateral, ele invadiu a área e chutou mascado para ampliar no Couto Pereira. 2 a 0. O Coritiba volta a jogar no Couto Pereira no próximo domingo (26), quando recebe o Rio Branco-PR pela penúltima rodada da fase de classificação do Estadual.