O bairrismo curitibano, o “piá de prédio” e a segregação

O termo “bairrismo” nada mais é do que uma definição para a segregação social que se dá, muitas vezes, pelas diferenças de classes e grupos sociais. Podemos dizer também que o “bairrismo” é uma espécie de movimento separatista, que traz a divisão entre pessoas ou grupos sociais, simplesmente pelo fato de morar ou então de originar de uma localização diferente da sua.

Deixando de lado os movimentos políticos, vemos que um movimento separatista como o bairrismo nem sempre está ligado a algum objetivo principal, muitas vezes ele está ligado também a algum tipo de preconceito. Para entender melhor o que seria o bairrismo podemos fazer uma analogia com torcidas organizadas, gangues, até mesmo o próprio racismo ou então o machismo que vem levantando grandes questionamentos ultimamente.

Em Curitiba é muito comum ouvirmos o tempo “piá de prédio”, que é geralmente utilizado para atingir a moral de quem mora em condomínios, prédios e edifícios. No pensamento de muitos, “piá de prédio” seria alguém que tem uma condição financeira superior, que não mora em vila, ou então que não participou de brincadeiras de rua quando criança. Hoje em dia, com a criminalidade em alta, muitas pessoas passaram a morar em condomínios fechados, pela segurança. Com tudo isso, o termo “piá de prédio” perdeu um pouco do seu sentido original e passou a ser utilizado para se referir a pessoas que não sabem ou tem medo de realizar certas atividades, que não possuem malícia ou malandragem.

O bairrismo nesse caso do “piá de prédio” é apenas uma brincadeira, mas ele indica um problema social maior, que é o preconceito com aqueles que não são iguais a você. E é ai que entra o racismo, a xenofobia, a homofobia, entre outros.

