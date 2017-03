Tom Cruise está apaixonado por atriz da série The Crown

Três casamentos depois, o ator Tom Cruise, 54, está apaixonado novamente. Segundo a revista americana In Touch Weekly, o astro de Missão Impossível tem demonstrado interesse pela colega de elenco Vanessa Kirby, 28, que atuará ao seu lado no próximo filme da franquia. A atriz ficou conhecida por interpretar a irmã da rainha Elizabeth 2ª na série The Crown, do Netflix. “Eles tiveram química instantânea e ele a encantou com seu charme e energia. Ele acha que ela é perfeita para ser sua nova mulher”, disse uma fonte à publicação. “Tom adorou seu trabalho em 'The Crown' e disse aos outros produtores de 'Missão Impossível' que eles precisavam de Vanessa para um papel crucial no sexto filme da franquia", complementou. Tom Cruise já foi casado com as atrizes Mimi Rogers, Nicole Kidman, com quem tem dois filhos, e Katie Holmes, com quem teve a pequena Suri.

Beyoncé faz agrado a fã com câncer terminal

A adolescente americana Ebony Banks, que mora em Houston, no Texas, tem um câncer terminal e seu maior sonho era falar com Beyoncé. Então as amigas de Ebony resolveram lançar uma campanha nas redes sociais - e deu resultado. As amigas começaram a postar a hashtag #EbobmeetsBeyoncé (Ebob encontra Beyoncé) em diversas redes sociais na semana passada. A hashtag chegou até a cantora e, na última quarta-feira, 22, Beyoncé ligou para a fã. A cantora americana ligou para Ebony via Facetime, aplicativo de ligações em vídeo, e disse: "Eu te amo", com um largo sorriso no rosto, ao que a menina respondeu: "Eu te amo, Beyoncé". Segundo jornais locais, Ebony ficou internada durante boa parte do último ano do ensino médio e, por isso, na semana passada, a escola realizou uma formatura antecipada para que ela pudesse participar.

Saco de ar respirado por Adele está à venda na internet

Em sua turnê na Austrália, Adele encantou seus fãs. Aproveitando a emoção de alguns em ter a cantora no país, um homem colocou à venda no eBay um saco de ar da cantora. Sim, é isso mesmo, um saco hermético que contém o ar que Adele respirou no dia 13 de março. No saco, o esperto vendedor colou uma etiqueta com a descrição do produto. "Saco hermético de ar. Data: 13/3/2017. Conteúdo: Adele". Os lances chegaram a US$ 155 e, depois que o primeiro vendedor teve a ideia, outras pessoas o copiaram. Como resultado, no site de vendas, há vários sacos de ar respirados pela cantora. Então, quem estiver interessado pode fazer ofertas pelo oxigênio respirado por Adele em diversos momentos.

Anitta grava vídeo com youtuber colombiana

Anitta aproveitou a estadia em Los Angeles, nos Estados Unidos, para gravar um vídeo bem-humorado com a youtuber colombiana Lele Pons. No vídeo, postado no Instagram da youtuber ontem, a cantora mostra seu lado atriz e interpreta uma mulher que namora três homens ao mesmo tempo. Lele faz o papel de amiga que tenta evitar que os namorados descubram uns sobre os outros.

Ex-baterista da banda Boston, Sib Hashian morre no palco aos 67 anos

O ex-baterista da banda Boston, Sib Hashian, morreu nesta quarta-feira (22) enquanto se apresentava em um cruzeiro que reuniu outros músicos, o Legends of Rock Music. Segundo o site TMZ, logo após o colapso foi realizado procedimentos de reanimação, mas o músico não resistiu. O cruzeiro teve início no dia 18 de março e passou por diversos lugares como Porto Rico e Bahamas. Após o trágico ocorrido, a produção do evento decidiu continuar com o cruzeiro e os músicos iriam prestar homenagens ao baterista hoje. O baterista é conhecido pelo hit More Than a Feeling, lançado no álbum homônimo da banda Boston em 1976.

Níver do dia

Nathalia Dill

atriz brasileira

31 anos