Atleticano faz belo gol, mas Guerrero dá empate ao Peru contra Venezuela

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em casa, a Venezuela cedeu empate por 2 a 2 ao Peru, na noite desta quinta-feira (23), pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O time anfitrião abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas na metade final viu a equipe visitante igualar o placar. O duelo teve dois gols de conhecidos dos brasileiros. Meio-campista do Atlético-MG, Otero anotou o segundo tento da Venezuela na partida em cobrança de falta de longe, a sua especialidade. Antes, Villanueva havia inaugurado a contagem. Carrillo descontou para o Peru e, na sequência, Guerrero, atacante do Flamengo, de cabeça, fechou a conta. O resultado mantém a Venezuela na lanterninha da competição, com seis pontos. O Peru, com 15, fica na oitava colocação, a cinco pontos do quinto colocado, o Equador, que ocupa a vaga que leva à repescagem. Na próxima rodada, na terça-feira (28), Peru receberá o Uruguai, em Lima. A Venezuela visitará o Chile, em Santiago.