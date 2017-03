DANILO LAVIERI MONTEVIDÉU, URUGUAI (UOL/FOLHAPRESS) - Tite não quis comemorar a vaga na Copa do Mundo de 2018 após a vitória por 4 a 1 em cima do Uruguai em pleno Estádio Centenário. Embora o Brasil tenha ultrapassado a marca de 28 pontos projetada pelo técnico como meta para classificação, o treinador disse que não fará contas e jurou que nem sabe os resultados do restante da rodada das Eliminatórias.

Segundo ele, o mais importante é valorizar o desempenho da equipe e a manutenção de um padrão de jogo mesmo com todas as dificuldades apresentadas. "Foi mais do que eu imaginava. É o meu oitavo jogo e eu não tenho a real dimensão de quanto a equipe pode absorver. Eu fiquei feliz pelo desempenho dos 90 minutos, pela capacidade de absorver um gol e sair atrás e continuar jogando em cima deles, na pressão. Mesmo sabendo que o contra-ataque era mortal, a equipe foi para cima, decidiu, construiu e não se importou com a pressão do estádio, a atmosfera, os atletas pendurados", afirmou. "Eu não vou fazer contas, não fiz contas. E até falei para o Vini (assessor de imprensa) que eu nem queria saber os resultados da rodada. Eu não quero ficar condicionado com isso para dar entrevista para vocês", completou.