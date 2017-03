Com suspensão de Dani Alves, Tite confirma convocação de mais um lateral

DANILO LAVIERI MONTEVIDÉU, URUGUAI (UOL/FOLHAPRESS) - Com o cartão amarelo que suspendeu Daniel Alves de Brasil x Paraguai, marcado para a próxima terça-feira (28), Tite confirmou que um novo lateral direito será chamado rapidamente. A tendência clara é que Fagner, do Corinthians, assume a lugar do titular em Itaquera. "A gente vai convocar outro lateral, não vamos ficar só com um, mesmo sabendo que o Fernandinho está sendo utilizado ali. Não é porque vencemos o Uruguai aqui que vai facilitar jogar contra o Paraguai, muito menos por ser no Corinthians, onde trabalhei. Isso não vai facilitar", comentou Tite. Se seguir a lógica de decisões recentes, Tite poderá convocar Marcos Rocha, do Atlético-MG, reserva de Fagner em amistoso 'caseiro' contra a Colômbia no mês passado. Entretanto, a comissão técnica vê que o fato de ter um jogo em São Paulo favorece a chegada de jogadores do exterior. Mariano, do Sevilla, seria o favorito se houver essa possibilidade. Por questões logísticas, nesses casos, normalmente há pouco tempo hábil para recorrer a um jogador do exterior. O Brasil já treinará no sábado, em São Paulo. Até aqui, Tite já convocou 36 jogadores para as Eliminatórias da Copa do Mundo.