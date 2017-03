Carros novos voam na Austrália e Hamilton começa treinos livres na frente

JULIANNE CERASOLI MELBOURNE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - A tabela de tempos do primeiro treino livre do ano na Fórmula 1 não mostrou um cenário tão diferente quanto se esperava, com a Mercedes fazendo a dobradinha com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Mas uma coisa é certa: o novo regulamento tornou os carros bem mais rápidos. Tanto, que em uma sessão na qual os carros ainda estão iniciando sua preparação para o final de semana, o piloto inglês já chegou bastante perto da pole position do ano passado. A melhor marca de Hamilton foi de 1min24s220, quatro décimos mais lento que a pole de 2016. Para efeito de comparação, o tempo mais rápido da primeira sessão de treinos livres há um ano foi na casa de 1min29. Hamilton também foi consideravelmente mais veloz que o novo companheiro Valtteri Bottas, que ficou mais de meio segundo atrás do tricampeão. Tendo prometido melhoras em relação à pré-temporada, quando foram uma das decepções, as Red Bull vieram logo atrás, com Daniel Ricciardo em terceiro e Max Verstappen em terceiro. Já a Ferrari, que chegou à Austrália com a expectativa de andar no ritmo da Mercedes, não mostrou sua forla e ficou com o quinto posto com Raikkonen e sexto com Vettel, a mais de um segundo do time alemão. Com a Williams, Felipe Massa se colocou em sétimo e foi seis décimos mais rápido que seu novo companheiro, o estreante Lance Stroll, que acabou ficando fora do top 10. Depois de sofrer na pré-temporada com a falta de confiabilidade do motor Honda, a McLaren pelo menos conseguiu andar, apesar de nem Fernando Alonso, nem Stoffel Vandoorne, terem passado de 15 voltas, enquanto houve pilotos que superaram as 25. Os carros, contudo, não pareciam estar andando com o máximo de potência disponível e amargaram o 14º lugar com o espanhol e o 20º e último com o belga, que substitui Jenson Button. O segundo treino livre começa às 2h30 da sexta-feira e o terceiro, à meia-noite do sábado. Todas as sessões serão transmitidas pelo SporTV, que também mostra a classificação na íntegra a partir das 3h do sábado, sendo que os últimos 15 minutos também serão transmitidos pela Globo. A corrida tem largada às 2h do domingo (26) com transmissão pela Rede Globo.