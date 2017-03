HQ suíça de 1833 ganha primeira edição brasileira

ANGELO DIAS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quando André Caramuru Aubert leu no jornal o nome Rodolphe Töpffer (1799-1846), foi até a estante que continha os livros que seu avô trouxera da Europa para o Brasil e descobriu um tesouro para os entusiastas das histórias de quadrinhos. No móvel havia a primeira edição de "Histoire de Monsieur Jabot". Desenhada em 1831 pelo suíço Töpffer e publicada em 1833, ela é considerada uma das primeiras HQs do mundo. A inédita edição em português de "Monsieur Jabot" (sem "Histoire"), que será lançada pelo Sesi-SP no dia 30 de março, é fruto de cinco anos de pesquisa de Aubert, que não só o aproximou de Töpffer em conhecimento mas também em parentesco. Aubert descobriu que Töpffer é seu tio-tetravô. O livro é o primeiro de uma série do autor, a ser lançada pela editora. A história do homem que dá nome ao livro é contada em tiras sequenciais desenhadas a bico de pena e nanquim. "Töpffer era pintor mas teve um problema ocular, preferindo as linhas feitas a pena", diz Aubert. Jabot é um homem atrapalhado de classe média que busca lugar na alta sociedade, para isso chamando a atenção como pode. Ele visita um baile, discute com os presentes e dança com as mulheres. A apresentação do livro conta a história de Töpffer e traz trechos de cartas que o fã (e escritor) Goethe enviava ao autor. Aubert também levanta a discussão da invenção das HQs e de como a pirataria afetou a produção do autor. INAUGURAL O pesquisador e jornalista Paulo Ramos diz que a polêmica de qual é o primeiro quadrinho do mundo pode não ter fim. Segundo ele, alguns autores consideram parâmetros diferentes para decidir o que é uma HQ. "Há autores, como David Kunzle, que consideram Töpffer o pai dos quadrinhos", diz Ramos. "Alguns outros, como o francês Smolderen, veem os trabalhos de William Hogarth (1697-1764) como as primeiras histórias do gênero". O pesquisador diz que a ausência de balões poderia tirar de "Monsieur Jabot" o título de primeira HQ do mundo, mas afirma que o trabalho é "com certeza, o primeiro quadrinho longo". "Töpffer inventou as graphic novels." A história de Jabot preenche várias páginas, ao contrário das curtas narrativas sequenciais impressas nos periódicos da época. No Brasil, a primeira HQ foi "Nhô Quim", publicada em 30 de janeiro de 1869 por Angelo Agostini, data em que é celebrado o Dia do Quadrinho Nacional. MONSIEUR JABOT AUTOR Rodolphe Töpffer TRADUÇÃO Flavia Lago EDITORA Sesi-SP QUANDO lançamento em 30/3, na Livraria da Vila (r. Fradique Coutinho, 915), das 19h às 21h30 QUANTO R$ 48 (72 págs.)