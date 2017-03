Odebrecht diz ter pago R$ 13 mi a conselheiro

WÁLTER NUNES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura Benedicto Junior, conhecido como BJ, disse, em sua delação premiada no âmbito da Operação Lava Jato, que às vésperas da eleição de 2010 a empresa negociou pagamento de R$ 13,5 milhões para um conselheiro do Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS) para ele facilitar um negócio bilionário com a companhia baiana. O dinheiro pago seria contrapartida de 1% à aprovação de um aporte de R$ 1,3 bilhão do FI-FGTS para adquirir 30% da da Odebrecht Transport Participações, empresa recém-criada pelo grupo. O FI-FGTS foi criado em 2007 para investir dinheiro do fundo do trabalhador nas obras de infraestrutura do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Segundo a delação, a negociação foi feita entre o então presidente da Odebrecht Transport, Geraldo Villin, e André Luiz de Souza, indicado pela CUT (Central Única dos Trabalhadores) para fazer parte do grupo de apoio permanente que assessora o conselho e o comitê de investimento do FI-FGTS. A Caixa Econômica Federal era responsável pela gestão do FI-FGTS. Após o pagamento de R$ 13,5 milhões, o negócio com o FI-FGTS saiu. Conforme a Folha de S.Paulo revelou, Souza aparece também na delação de Fernando Reis, ex-presidente da Odebrecht Ambiental. Reis disse que, em 2009, Souza recebeu R$ 8 milhões, depositados na Suíça, a título de "consultoria" para ajudar que o FI-FGTS comprasse 25% da Odebrecht Ambiental por R$ 650 milhões. EDUARDO CUNHA Três anos depois do acerto entre a Odebrecht Transport e o fundo de investimento do FGTS houve outra negociação para um novo aporte na empresa. Nas delações de BJ e de Paulo Cesena, que substituiu Villin na presidência da Odebrecht Transport, aparece a história de uma combinação para que o FI-FGTS investisse o valor de R$ 429 milhões no braço de transportes do grupo baiano. O fundo pretendia capitalizar a Odebrecht Transport em resposta a uma investida do BNDES, que também havia colocado dinheiro na empresa. Dessa vez quem prometeu facilitar as coisas para a liberação de dinheiro do FI-FGTS foi o ex-deputado federal Eduardo Cunha. Segundo os executivos da Odebrecht, Cunha cobrou propina de 1% do valor da operação. O ex-deputado justificou o valor do suborno de R$ 4 milhões dizendo que teria que repassar dinheiro a Fábio Cleto, na ocasião vice-presidente de Loterias da Caixa, e para 3 conselheiros do FI-FGTS. Nomeou como recebedores do repasse os conselheiros João Graça, ligado ao PDT, Luiz Fernando Emediato, ligado à Força Sindical, e uma pessoa ligada ao PT, não identificada por Cunha. Após o pagamento do suborno o aporte de R$ 429 milhões foi liberado. FAVOR Cleto é delator em processo que investiga desvios na Caixa Econômica Federal. Ele menciona o episódio na sua delação. Diz que foi procurado por Cunha, em 2013, para que se posicionasse favoravelmente ao aporte de R$ 420 milhões na Odebrecht Transport. Cunha disse na ocasião que aquele caso específico era um favor e não envolvia pagamento de propina. Cleto afirma na delação ter desconfiado que Cunha estava mentindo para ficar com o dinheiro todo para ele. Mesmo sem receber dinheiro por isso, Cleto apoiou o aporte. João Graça e Fernando Emediato disseram que não participaram de nenhum acordo e não receberam qualquer quantia. Acusam Cunha de ter mentido para receber em nome dos conselheiros. OUTRO LADO O advogado Angelo Bellizia, defensor de André Luiz de Souza, disse que não iria comentar as acusações por não ter tido acesso às delações."Como não tivemos acesso aos acordos, a manifestação se dará somente nos autos" disse Bellizia. A defesa do ex-deputado Eduardo Cunha não quis se manifestar sobre o caso. O advogado de Fábio Cleto, Adriano Vanni, disse que "todo o conteúdo da delação de Cleto tem sido confirmado, pois a delação é efetiva e espontânea". João Graça, ex-conselheiro do FI-FGTS, disse que não participou de nenhum acordo e não recebeu qualquer quantia. "É fácil falar que recebeu em nome de terceiros. Eu nem sabia disso", disse Graça. "Eu coloco minhas contas à disposição para que investiguem. Não tenho nada a esconder". Luiz Fernando Emediato também negou ter recebido qualquer repasse do esquema e disse que nunca votou processos da Odebrecht. "Eu saí do conselho do FI-FGTS em março do ano de 2013, antes de a proposta ser aprovada pelo fundo", disse. A Odebrecht, em nota, disse que "não se manifesta sobre o teor de eventuais depoimentos de pessoas físicas, mas reafirma seu compromisso de colaborar com a Justiça". A empresa também declarou que "está implantando as melhores práticas de compliance (medidas anticorrupção), baseadas na ética, transparência e integridade".