Fiscal de combustíveis é executado em emboscada no Capão da Imbuia. Veja vídeo

(foto: Michael Martins/Rede News 24 horas)

Um fiscal de postos de combustíveis foi assassinado em uma emboscada na noite de quinta-feira (23) na Rua Anastácia Dobrezynski, no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. Um carro colidiu no veículo de Fabrizzio Machado da Silva, 34 anos, quando ele entrava em casa. Quando desceu para ver o que aconteceu, o fiscal levou dois tiros no rosto e morreu no local, antes da chegada do socorro.

