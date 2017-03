Sem acordo, greve dos professores municipais entra no quarto dia

Reuniã do prefeito com representantes do Simmac (foto: Cesar Brustolin/SMCS)

Sem acordo na reunião de quinta-feira (23) entre representantes de professores e o prefeito Rafael Greca, a greve na rede municipal de ensino completa nesta sexta (25) quatro dias em Curitiba.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, recebeu no final da tarde desta quinta-feira (23) uma comissão do Sismmac (sindicato que representa a categoria dos professores municipais) para uma conversa sobre as reivindicações dos grevistas.

Greca explicou a situação das finanças municipais e reafirmou seu compromisso de respeito e valorização dos professores. A prioridade neste momento de grandes dificuldades por conta das dívidas e do descontrole financeiro deixado pela gestão anterior é manter os salários em dia, reafirmou o prefeito.

Segundo Greca, a paralisação de parte da categoria não poderá resultar em perda de conteúdos programados para os estudantes em sala de aula. "Isso é prioridade absoluta."

Sobre a implementação do plano de carreira, o prefeito esclareceu que a gestão anterior não deixou nenhuma previsão orçamentária para arcar com os custos das medidas, mas que a Prefeitura está trabalhado para criar as condições necessárias para colocar em prática o previsto em tais planos. Ele reiterou que não haverá nenhum corte de direitos adquiridos na categoria.

Sobre as mudanças na previdência municipal propostas pela Prefeitura, Greca esclareceu que se o sistema não for reformado há risco sério de comprometimento não só das aposentadorias como também do Orçamento da cidade como um todo.

Na próxima semana haverá mais duas reuniões entre os sindicalistas e representantes da prefeitura, nos dias 27 e 30/03, quando serão abordados assuntos específicos da categoria.

Também participaram do encontro os secretários municipais Luiz Fernando Jamur (Governo Municipal), Maria Silvia Bacila Winkeler (Educação), Vitor Puppi (Finanças e Orçamento) e Carlos Calderon (Recursos Humanos), além de José Luiz Rauen Sete representantes do Sismmac participaram do encontro.

Os professores municipais reivindicam a implantação de um plano de carreira. Por lei, a nova tabela salarial deveria ter sido também reivindica a contratação de novos professores.



Nesta sexta-feira (24), os professores da rede municipal se reúnem na Boca Maldita, às 9 horas para protesto e às 14h, deve ser feita uma assembleia na Praça Santos Andrade.

Um balanço das escolas fechadas deve ser divulgado nesta manhã pela Prefeitura de Curitiba e a orientação é que os pais liguem para as escolas para saber se há ou não aula.