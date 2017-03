Destaques da programação (de 25 a 31 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 25 HBO, 22h. A INTROMETIDA Título original: The Meddler Produção: EUA/2016 Direção: Lorene Scafaria Elenco: Susan Sarandon, Rose Byrne, J.K. Simmons, Jerrod Carmichael, Lucy Punch, Jason Ritter, Megalyn Echikunwoke Depois de se tornar viúva, Marnie decide se mudar para Los Angeles para ficar mais próxima de sua filha bem sucedida e solteira, Lori. Mas quando o seu amor materno começa a sufocar Lori, Marnie precisa procurar outras pessoas em quem concentrar seu eterno otimismo e generosidade forçada. O filme é estrelado por Rose Byrne e pelos vencedores do Oscar Susan Sarandon e J. K. Simmons. - DOMINGO, 26 Telecine Pipoca, 20h. AS TARTARUGAS NINJA: FORA DAS SOMBRAS Título original: Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows Produção: EUA, 2016 Direção: Dave Green Elenco: Megan Fox, Will Arnett, Stephen Amell April descobre que o Clã do Pé planeja libertar seu líder, Destruidor. As Tartarugas logo entram em ação para impedir seus planos, mas são atrapalhadas pelo alienígena Krang, que quer invadir a Terra. Para combater os vilões, elas vão contar com a ajuda do policial Casey Jones. - SEGUNDA, 27 Maxprime, 22h. A MALDIÇÃO DA FLOR DOURADA Título original: Curse Of The Golden Flower Produção: CHINA, 2006 Direção: Zhang Yimou. Elenco: Chow Yun Fat, Gong Li, Jay Chou, Liu Ye, Chen Jin, Ni Dahong, Li Man, Qin Junjie. Erica é locutora em uma rádio de Nova York e tem a vida tranquila, ao lado de seu noivo. Tudo muda quando, depois de um ataque brutal ao casal, ela fica seriamente ferida e ele morre. Na busca pela justiça, Erica pode se tornar mais letal do que seu agressor. - TERÇA, 28 Canal Brasil, 22h. CANÇÃO DA VOLTA Produção: Brasil, 2016 Direção: Gustavo Rosa de Moura Elenco: Marina Person, João Miguel, Marat Descartes Julia e Eduardo formam um casal que se ama, mas que precisa se reestruturar após a tentativa de suicídio da esposa. Eduardo terá que enfrentar o ciúme e o temor de uma possível recaída da amada. - QUARTA, 29 TCM, 22h. PINK FLOYD: THE WALL Título original: Pink Floyd: The Wall Produção: Inglaterra, 1982 Direção: Alan Parker Elenco: Atores: Bob Geldof,Bob Hoskins,Christine Hagreaves,James Laurenson Pink Floyd The Wall é um filme dirigido por Alan Parker baseado no álbum homônimo do grupo de rock sinfônico inglês, lançado três anos antes. O roteiro escrito por Roger Waters não tem diálogos, porque eles não são necessários. Toda a história se apoia em uma linguagem metafórica de alto impacto visual que, acompanhada por temas como ‘Another Brick in the Wall‘ e ‘Comfortably Numb‘, convida o telespectador a viajar por outro estado mental. Outra atração do filme são as elaboradas sequências de animação criadas pelo ilustrador Gerald Scarfe. Expoente máximo das óperas rock, The Wall reflete de maneira única a opressão de um sistema autoritário, a alienação ideológica a que está submetido o ser humano e principalmente a eterna busca da liberdade. - QUINTA, 30 Telecine Cult, 00h05. O FANTÁSTICO ROBIN CRUSOÉ Título original: Lt. Robin Crusoe, U.S.N. Produção: EUA, 1966 Direção: Byron Paul Elenco: Dick Van Dyke, Nancy Kwan, Akim Tamiroff O tenente Robin Crusoé se vê em uma ilha deserta e paradisíaca após seu avião cair. Sem ter como voltar, ele constrói uma casa e encontra um novo parceiro, o chimpanzé Floyd. Crusoé ainda conhece uma bela nativa, quarta-feira, que tem certeza que ele deseja se casar com ela. - SEXTA, 31 Maxprime, 22h. TIRAS EM APUROS Título original: Cop Out Produção: EUA, 2010 Direção: Kevin Smith Elenco: Bruce Willis, Tracy Morgan, Juan Carlos Hernandez Jimmy Monroe (Bruce Willis) é um detetive veterano, que está ocupado com os preparativos para o casamento da filha (Michelle Trachtenberg). Juntamente com Paul Hodges (Tracy Morgan), ele precisa investigar o roubo de um raro cartão de baseball de 1952. Só que Hodges tem outro motivo para se preocupar: a suposta infidelidade de Debbie (Rashida Jones), sua esposa.