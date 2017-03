Novos emojis chegam em junho. Veja as novas figurinhas

(foto: Reprodução)

A Emojipedia, site responsável por catalogar e organizar todos os emojis disponíveis, anunciou nesta semana que vai liberar 137 novas figurinhas no dia 30 de junho de 2017. A lista de emoji foi desenhada primeiramente no estilo da Apple,para usuários de iPhone (iOS). Mas logo poderão usados em outros sistemas e redes sociais, como WhatsApp, Facebook e Twitter.



Com a renovação do pacote de emojis para a versão 5.0, os usuários ganham novas carinhas com expressões mais variadas, animais, insetos e objetos. Na atualização, foram incluídos desenhos como o T-Rex, Saurópode, girafa, zebra, grilo, bife, carinha com olhos de estrelas, com o olhar desconfiado, com a mente explodindo, falando palavrões, dentre outras.