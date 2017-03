Boi provoca acidente com morte na Dutra na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um boi solto na pista sentido Rio da rodovia Presidente Dutra, na região de Arujá (Grande São Paulo), provocou um acidente com um morto, por volta da 0h30 noite desta quinta-feira (23). O motorista de um carro não conseguiu parar e atropelou um boi que estava na pista, no km 205. Com o impacto da batida, o animal acabou atingindo a cabine de uma camionete que vinha atrás. O motorista morreu no local. A pista sentido Rio ficou parcialmente interditada por cerca de 3 horas e não teve congestionamento durante o período. O caso foi registrado na delegacia central de Arujá.