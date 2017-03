Destaques da programação (de 25 a 31 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 25 Record TV, 23h15. VIPs Produção: BRASIL, 2011 Direção: Toniko Melo Elenco: Wagner Moura, Gisele Fróes, Emiliano Ruschel Marcelo (Wagner Moura) não consegue conviver com sua própria identidade, o que faz com que assuma a dos outros. Isto faz com que passe a ter diversos nomes, nos mais variados meios. Sonhando em ser um piloto de avião como o pai, aplica seguidos golpes e se envolve em inúmeras aventuras. Uma dos mais conhecidas é quando finge ser Henrique Constantino, filho do dono da companhia aérea Gol, durante um Carnaval no Recife. Inspirado na história real de Marcelo Nascimento da Rocha. - DOMINGO, 26 Globo, 14h23. OS CROODS Título original: The Croods Produção: EUA, 2013 Direção: Kirk de Micco, Chris Sanders Elenco: Hércules Franco, Raphael Rossatto, Luísa Palomanes Em plena era pré-histórica, escondidos na maior parte do tempo dentro de uma caverna, vivem Grug (Nicolas Cage / Hércules Franco), a esposa Ugga (Catherine Keener / Bárbara Monteiro), a vovó (Cloris Leachman / Mariângela Cantú), o garoto Thunk (Clark Duke / Fred Mascarenhas), a pequena e feroz Sandy (Randy Thom / Pâmela Rodrigues) e a jovem Eep (Emma Stone / Luísa Palomanes). Eles são os Croods, uma família liderada por um pai que morre de medo do mundo exterior. Só que grandes transformações estão para acontecer, pois a adolescente Eep acaba conhecendo o também jovem Guy (Ryan Reynolds / Raphael Rossatto) e ele vai apresentar um incrível mundo novo, para o desespero do paizão protetor. Agora, juntos, eles vão enfrentar grandes desafios e se adaptar a uma nova e divertida era. - SEGUNDA, 27 Globo, 22h59 FUGA IMPLACÁVEL Título original: The Cold Light of Day Produção: EUA, 2012 Direção: Mabrouk El Mechri Elenco: Henry Cavill, Colm Meaney, Jim Piddock, Sigourney Weaver, Bruce Willis, Roschdy Zem Will e sua família estão de férias no litoral da Espanha, mas seu descanso é interrompido por sequestradores. Sozinho em território desconhecido, Will corre contra o tempo para atender às demandas dos bandidos e desvendar a inesperada conspiração por trás do crime. - TERÇA, 28 Record, 22h30 O RETORNO DA MÚMIA Título original: The Mummy Returns Produção: EUA, 2001 Direção: Stephen Sommers Elenco: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded Fehr e The Rock Em Londres, dentro de uma sombria câmara do Museu Britânico, está para renascer uma antiga força do terror. Faz dez anos desde que o corajoso Rick O’Connell (Brendan Fraser) e a egiptóloga Evelyn (Rachel Weisz) lutaram por suas vidas contra Imhotep (Arnold Vosloo), um inimigo com 3.000 anos. Vários eventos culminam com a descoberta do corpo de Imhotep ressuscitado, graças à ajuda da reencarnação de sua amada do antigo Egito, Anck-Su-Naman (Patricia Velazquez). Assim, a múmia volta a vagar pela Terra. Porém, outra força também está à solta no mundo, o Escorpião Rei (Dwayne Johnson), que nasceu dos obscuros rituais do misticismo egípcio e é ainda mais poderoso que Imhotep. Quando se defrontarem, o destino da Terra estará em perigo e Rick e Evelyn darão início à uma corrida desesperada para salvar o mundo. - QUARTA, 29 BAND, 22h30 A BATALHA DE RIDDICK Título Original: The Chronicles of Riddick Produção: EUA, 2004 Direção: David Twohy Elenco: Vin Diesel, Thandie Newton, Karl Urban Os Necromongers são guerreiros interplanetários que vivem de assolar novos mundos, oferecendo aos seus habitantes duas opções: se converter ou morrer. Os poucos que conseguem sobreviver a eles passam a acreditar em mitos e profecias, já que não vêem outra saída de salvação. Quem pode ajudá-los é Riddick (Vin Diesel), um homem solitário que vive exilado e fugindo de seus perseguidores. - QUINTA, 30 Globo, 02h40 FOI APENAS UM SONHO Título original: Revolutionary Road Produção: EUA, 2008 Direção: Sam Mendes Elenco: Leonardo Dicaprio, Kate Winslet, Kathy Bates, Michael Shannon, Kathryn Hahn, David Harbour Jovem casal dos anos 50 tenta lidar com problemas pessoais e os desafios da vida a dois, enquanto lutam para criar seus dois filhos. Baseado na obra de Richard Yates. - SEXTA, 31 Globo, 15h11 O MENTIROSO Título original: Liar, Liar Produção: EUA, 1997 Direção: Tom Shadyac Elenco: Jim Carrey, Maura Tierney, Jennifer Tilly, Swoosie Kurtz, Amanda Donohoe, Jason Bernard, Mitchell Ryan Garoto negligenciado pelo pai, um advogado espertalhão que faz da mentira um instrumento da profissão, deseja ardentemente que este fale apenas a verdade pelo menos um dia na vida. O desejo se torna realidade por 24 horas, causando, é claro, inúmeras confusões.