Filha de Datena diz que pai apoiou ensaio para a 'Playboy'

BIANCA SOARES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deixar o trabalho como apresentadora do Fox Sports para apostar na carreira internacional foi apenas um dos desafios que Leticia Wiermann Datena definiu para este ano. A filha do apresentador José Luiz Datena também decidiu posar nua para a "Playboy" de março, cuja venda foi aberta nesta quinta (23) no site da revista. Apesar de seu pai ter se manifestado publicamente contra o ensaio sensual, ela diz acreditar que, na verdade, ele nunca reprovou o trabalho. "Além de também ser um profissional da mídia, é meu pai, quer me proteger. Ele teve bastante cuidado na hora de me aconselhar, mas deixou claro que me apoiaria em qualquer que fosse a minha decisão", disse à reportagem. Leticia afirma ter recebido uma educação autônoma e que o apresentador a criou "para ser uma mulher forte e livre". Para ela, o fato de ser a única garota entre outros quatro irmãos nunca interferiu em sua formação. "Ele [Datena] tem uma cabeça muito aberta e respeita muito a mulher." Se o pai deu pitacos na carreira da filha, também ela se manifestou quando ele ponderou se lançar candidato a prefeito de São Paulo. E foi para apoiá-lo: "Acho que as pessoas não têm que se limitar, mudar é importante, faz com que a vida seja interessante e dinâmica, você não pode se estagnar na sua zona de conforto". ENSAIO Leticia recebeu o convite para posar nua diversas vezes, mas diz ter recusado porque a exposição não era compatível com seus antigos contratos na televisão. Agora, aos 30, diz se sentir madura e preparada para o trabalho. Segundo ela, as fotos têm um ar bucólico e prezam por seus traços naturais. "O nu, quando bem feito, com classe e boas referências, é maravilhoso." A jornalista se mudou ao Chile para viver com o namorado Rodrigo Norambuena, vice-presidente de um canal de esportes. A ideia, ela conta, é voltar à televisão, mas no país vizinho.