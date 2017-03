São Paulo deve lucrar R$ 24 milhões em venda de Lyanco

PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alguns torcedores do São Paulo podem ter ficado decepcionados com a venda de Lyanco ao Torino -o zagueiro era grande aposta para o futuro, e tinha tido bela atuação no único jogo disputado em 2017, diante do ABC. Do ponto de vista financeiro, entretanto, o negócio tem muitos lados positivos: o clube do Morumbi vai lucrar pelo menos R$ 17,3 milhões com a transferência, mas esse valor deve atingir (e pode até ultrapassar) R$ 24 milhões. O São Paulo adquiriu Lyanco em janeiro de 2015, e pagou R$ 400 mil por 40% dos direitos; depois, adquiriu mais 50% por R$ 600 mil, totalizando R$ 1 milhão -as negociações foram conduzidas pelos então diretores Gustavo Vieira e Junior Chavare. Cerca de dois anos depois, a venda garante um valor de 5,4 milhões de euros -R$ 18,3 milhões, dando ao clube brasileiro um lucro mínimo de R$ 17,3 milhões sobre o jogador no período. Além desse valor, o Torino pagará mais 2 milhões de euros por produtividade -as metas são simples, e dizem respeito apenas ao número de partidas disputadas, sem envolver gols marcados ou seleção. São quatro metas, e cada uma delas prevê pagamento de 500 mil euros -na expectativa de dirigentes são-paulinos, sem lesões, Lyanco poderia cumprir as metas em duas, no máximo três temporadas. Se Lyanco atingir as metas, o valor recebido salta para 7,2 milhões de euros, equivalente a R$ 25 milhões -lucro de R$ 24 milhões. Além disso, indendentemente do cumprimento das metas, o São Paulo ainda tem direito a 7% do lucro de uma transferência futura -o Torino é visto como excelente vitrine para times maiores da Europa, em processo similar ao do ex-corintiano Marquinhos, que saltou da Roma para o PSG em negócio de mais de 30 milhões de euros. Negociado, Lyanco não defende mais o São Paulo, e viaja para a Itália nos próximos dias. Enquanto isso, o São Paulo encara o Corinthians no domingo, pelo Campeonato Paulista, buscando a vaga para as quartas de final.