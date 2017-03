Cantoras homenageiam João Donato no Rock in Rio

O Palco Sunset do Rock in Rio traz, no dia 16 de setembro, uma homenagem ao mestre João Donato, um dos cantores mais respeitados no Brasil e no exterior e dono de um repertório de dar inveja, especialmente pela sua comunicação com o público. Para dar voz a este momento único, quatro cantoras expressivas da nova geração da música brasileira sobem ao palco: Mariana Aydar, Tiê, Emanuelle Araújo e Lucy Alves.

"João Donato é dono de uma plateia bem eclética. A jovialidade de suas canções contagia o público como um todo, passando por gerações", garante Zé Ricardo, diretor artístico do palco Sunset.

Para a equipe artística do palco, "Mariana tem uma carreira conhecida e respeitada, assim como Tiê, que teve uma de suas músicas entre as de maior sucesso no ano passado, "Noite". Já Emanuelle Araújo lançou, também em 2016, um dos melhores discos dos últimos tempos, que se chama "O Problema é a Velocidade". O encontro terá ainda Lucy Alves, uma cantora nova e excelente instrumentista (ela toca acordeão, baixo e violão). É uma união de quatro cantoras expressivas para interpretar canções como A Paz e Bananeira, conhecidas e que o público sempre acompanha", diz.

Sobre Mariana Aydar

Inserida no mundo artístico desde pequena por conta da sua família, começou a sua própria trajetória artística em 2000 como backing vocal de Miltinho Edilberto, cantor de forró. Não demorou muito para começar sua primeira banda de forró chamada Caruá. Mas sua empreitada solo começou quando, em Paris, em 2004, conheceu Seu Jorge e foi convidada para abrir seus shows na turnê europeia. Voltando para o Brasil em 2005, investiu em seu álbum de estreia, "Kavita 1", da qual a canção "Deixa o Verão", convocada para completar a trilha sonora da novela "Malhação". Em 2007, Mariana Aydar foi indicada ao prêmio de Revelação no VMB (Video Music Brasil), da MTV.

Não é a primeira vez de Mariana no Rock in Rio. Na edição de 2011, fez uma participação no show do Snow Patrol cantando "Set the fire to the third bar". Seu último trabalho lançado foi em 2015, o disco "Pedaço Duma Asa", em parceria com o artista plástico Nuno Ramos.

Sobre Tiê

A paulista Tiê lançou seu primeiro álbum em 2007, o "Sweet Jardim" com dez faixas de autoria própria nas quais canta e toca piano e violão. Seu segundo álbum, "A Coruja e o Coração", rendeu a Tiê uma indicação ao Prêmio Multishow 2010 e proporcionou turnês por todo o Brasil, Nova Iorque e Europa. Além disso, foi indicado pela Folha de S. Paulo como um dos discos que formaram a identidade musical brasileira dos anos 2000. Seu terceiro álbum, "Esmeraldas", foi lançado em 2014 e a faixa "A Noite" fez parte da trilha sonora da novela "I Love Paraisópolis".

Sobre Emanuelle Araújo

Emanuelle Araújo surgiu para o grande público em 1999, quando substituiu a cantora Ivete Sangalo na banda Eva, que rendeu à cantora o prêmio de cantora revelação do carnaval de Salvador no ano seguinte. Junto à Banda Eva, participou de diversos festivais, como o de Montreux, o de Verão de Salvador e diversos outros pelo mundo. Em 2002, deu um novo rumo à sua carreira entrando para uma banda de pop rock e se dedicando à atuação também. Como atriz, participou das novelas A Favorita, Ó Pai Ó, Malhação e Pé na Jaca. Atualmente, a cantora canta com a banda Moinho, possui músicas que compõem trilhas sonoras de algumas novelas. Em 2016, a artista lançou seu primeiro álbum solo, "O problema é a velocidade".

Sobre Lucy Alves

A artista Lucy Alves foi descoberta em 2013, na segunda temporada de The Voice Brasil, quando chegou à final do programa. Sua participação na TV rendeu um contrato com a Universal Music que possibilitou o lançamento de seu primeiro álbum solo. Lucy é cantora, compositora, multi-instrumentalista e atriz. Seu primeiro papel de destaque foi em 2016, na novela das 21h, Velho Chico, onde contracenou com Camila Pitanga, Domingos Montagner e outros artistas renomados. Nesse mesmo ano, mudou de gravadora, para a Warner Music Brasil. Antes da fama, participava do grupo Clã Brasil, de Itaporanga, que tocava músicas típicas do nordeste brasileiro. Junto da banda, ela lançou mais de cinco álbuns e, em 2010, foram homenageados no plenário da Câmara Municipal de João Pessoa, recebendo a "Comenda Ariano Suassuna". A artista já gravou e tocou ao lado de Dominguinhos, Marinês, Pinto do Acordeon e Alceu Valença.

