SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória brasileira por 4 a 1 sobre o Uruguai na última quinta-feira (23) teve grande repercussão internacional, com destaque especial para Paulinho e Neymar. O meio-campista marcou um gol e o atacante, em noite inspirada, completou o placar que fez até os argentinos se renderem ao ótimo momento do time comandado por Tite. "A sétima maravilha", escreveu o site do jornal "Olé" na manchete de seu texto sobre o jogo. Era uma referência à sétima vitória consecutiva do Brasil nas Eliminatórias da América do Sul, todas sob comando de Tite. Vale lembrar que neste período a seleção também venceu um amistoso contra a Colômbia. "Sem dúvidas, a melhor seleção sul-americana do momento. O Brasil ficou a um passo de sentenciar a sua classificação ao Mundial após golear o Uruguai no Estádio Centenário: foi um 4 a 1 elaborado por meio da contundência e dos luxos de Neymar", diz o texto. Outro jornal do país, o La Nacion, destacou o bom futebol da seleção sob comando de Tite. "Jogo bonito no Centenário. Goleada com cobertura de Neymar e até um gol de peito", diz o jornal. "Foi um Carnaval", complementou. EUROPA Na mesma linha dos jornais argentinos, o jornal espanhol "Sport" chamou o Brasil de imparável e destacou o trabalho de Tite. E como não poderia deixar de ser, a ótima fase vivida por Neymar no Barcelona a na seleção. "O 4 a 1 no Estádio Centenário é um triunfo de muitíssimo prestígio para uma seleção que renasceu com o comando e Tite e a eclosão de Neymar, o futebolista mais em forma do planeta (com o licença devida de Leo [Messi]). Desta vez, contou com a colaboração inesperada de Paulinho, que se destacou com um hat-trick (três gols na partida)", diz o texto. O jornal "AS", por sua vez, fala em show de Neymar e Paulinho. Mas também destaca uma falha do lateral Marcelo durante o jogo. "Ninguém em Centenário havia conseguido sequer pontuar. Brasil sabia disso e teve que se aplicar. Mas logo no começo Marcelo teve erro incomum em jogadores de sua categoria no 1 a 0 contra a sua equipe. O lateral do Real Madrid quis dar um passe com o peito a Alisson, mas no caminho havia Cavani, que forçou um pênalti que ele mesmo converteu", disse. O jornal britânico "Daily Mail", por sua vez, deu destaque a Paulinho logo em sua manchete do texto, lembrando que o jogador não teve boa passagem pelo Tottenham, mas é decisivo para a seleção. "Ex-Tottenham Paulinho marca três gols e Neymar adiciona toque de classe em vitória vital após Cavani ter dado a vantagem cedo para os anfitriões", diz o jornal, que classifica Paulinho como "flop" do Tottenham, em um sentido de jogador que não vingou.