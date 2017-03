Neste fim de semana também tem festas nas regionais. Veja a programação

SAIBA MAIS Fim de semana tem corrida de rua, passeio ciclístico e festa no Barigui

Neste fim de semana as festas regionais em comemoração aos 324 anos de Curitiba continuam. Com entrada gratuita, as comemorações terão recreação, serviços e música para toda a família. Desta vez, as festas serão nas regionais Pinheirinho e Tatuquara, no sábado (25/03). No Parque Barigui a comemoração será no domingo (26/03), com bolo para os participantes.

Programação

Regional Pinheirinho. Sábado (25/03)

12h

- Joy Dance (dança gospel)

- Robledo Moreira (MPB)

- Rosangela Santos (sertanejo)

12h30

- Camile Beninca (sertanejo universitário)

- Osiel Fermino (gospel instrumental)

- Alceni Vieira (cantor romântico)

13h

- Roberval e Ivonete (sertanejo)

- Karen Garcia (Arte e Cultura Curitiba)

- Tião do Norte e Tonimar (sertanejo raiz)

13h30

- Zene Queiróz (arrocha)

- Porta Voz (rap gospel)

- Rapper LzÓ (rap)

14h

- Fanfarra da Escola Municipal Maria Clara Tesseroli

- Banda Trilho (pop rock)

- Gabriel Vieira (sertanejo)

- Centro Transformação Social Vida Nova (danças do hip hop)

15h

- Foot Work Crew (danças do hip hop)

- CTG 20 de Setembro (dança folclórica gaúcha)

15h40

- Dança do ventre

16h

- Canto coral e Banda Lyra

- Coral Pinheirinho

- Tenor Renato Cordeiro (ópera)

16h40

- Teatro de fantoches da Guarda Municipal

17h

- Capoeira do Centro Cultural Baobá

- Manifestação popular

Tatuquara. Sábado (25/03)

10h

- Banda Lyra - abertura da festa

10h às 17h

- Jogos gigantes, cama elástica, brinquedos infláveis

- Festival de skate

- Torneio de futsal

- Festival de vôlei de areia

- Brinquedos recreativos

11h

- Grupo de judô da Academia Dojô Tonietto

11h30

- Grupo de caratê Projeto Clube da Gente

13h30

- Grupo de capoeira Nagôs (Mestre Espoletha e Professor Claudionor)

14h

- Grupo de capoeira Esquiva (Mestre Esquiva)

- Grupo de capoeira Guerreiros dos Palmares (Mestre Pop)

14h30

- Banda Marcial C.E. Maria Gai

15h30

- Teatro musical (Associação Vovô Vitorino)

- Grupo musical Interação (Associação Vovô Vitorino)

16h

- Banda Novo Resgate

- Mc Sche

Atividades Paralelas

11h às 17h - O Fantástico Circo Ótico

13h às 14h - pintura infantil

14h às 15h - ação de Arte Urbana (Japem)

Festa no Parque Barigui

Domingo (26/03)

(com as regionais Matriz e Santa Felicidade)

10h

- Grupo Folclórico Ítalo Santa Felicidade

10h30

- Grupo Folclórico Integracion Latina

11h

– Ciro Moraes (MPB)

12h

– Banda Uncle Jones (pop rock)

13h

- Banda Apollo 34 (clássicos do rock)

14h

- Banda Museos (clássicos do rock)

15h

- Gusttavo Netto e Banda (sertanejo universitário)

16h

- Corte e distribuição do bolo

- Apresentação Musical da Banda Lefigarroo (Pop)

Barracas:

- Rede de Proteção Animal - adoção de cães e orientações para a guarda responsável

- Orientações sobre o combate a dengue e programas sociais e carteira de trabalho

- Projeto Ciclovida da UFPR - incentivo ao uso da bicicleta

Durante a festa haverá atividades de maquiagem com o Palhaço Piri.