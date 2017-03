Irmão engravida irmã e bebê é enterrado no quintal de casa no interior do PR

(foto: Portal Palotina)

Um caso de abusos sexuais e um bebê recém-nascido enterrado nos fundos de uma casa choca a cidade de Palotina, no interior do Paraná. A Polícia Civil entrou no caso após o Conselho Tutelar receber uma denúncia de que uma adolescente de 14 anos teria dado à luz em casa e o corpo do bebês estaria enterrado nos fundos da casa.

O pai, a madrasta e o meio irmão da adolescente foram presos, inicialmente, por ocultação de cadáver. De acordo com o delegado Aldair da Silva Oliveira, que cuida do caso, o pai da adolescente, um homem de 42 anos, confessou que um bebê nasceu na residência da família e que o filho de 20 anos enterrou a criança no quintal.

Há suspeita que o parto tenha acontecido no dia 10 de março. Exames sobre a data, causa da morte e a paternidade do bebê já estão sendo feitos. Tudo indica que o meio irmão da adolescente de 20 anos tenha abusado dela e seja o pai da criança morta.

A polícia investiga ainda se o pai abusou da adolescente de 14 anos, porque a irmã mais velha, de 19 anos, disse à polícia que foi abusada por ele dos 10 aos 15 anos.