Saúde transfere R$ 3,4 bilhões para atendimento hospitalar e ambulatorial no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado do Rio de Janeiro vai receber recursos de R$ 3,474 bilhões, provenientes de remanejamento do Ministério da Saúde. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta (23). As informações são da Agência Brasil. Desse total, R$ 2,82 bilhões serão destinados aos municípios, transferidos diretamente do Fundo Municipal de Saúde. Outros R$ 78,762 milhões, do Fundo Nacional de Saúde, irão para hospitais escolas e universitários, ligados a instituições federais no estado. Os R$ 575 milhões restantes irão para o Fundo Estadual de Saúde. Segundo a SES (Secretaria de Estado de Saúde) do Rio e Janeiro,os recursos serão empregados em "ações e serviços públicos de saúde, de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Gestão do SUS e Atenção Básica". O Hospital Pedro Ernesto, ligado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vai receber repasses da SES, "dentro do aporte de verbas ao Fundo Estadual de Saúde, por meio de emendas parlamentares", informou a secretaria.