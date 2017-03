Imaginar que BNDES segura crédito é esdrúxulo, diz chefe do banco

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, rechaçou nesta sexta (24) criticas de que estaria travando as liberações de crédito pelo banco. "Imaginar que o presidente banco de desenvolvimento quer segurar crédito me parece esdrúxulo", afirmou, em entrevista antes de abrir seminário sobre start-ups promovido pelo banco. "O banco está trabalhando, pelo contrário, para agilizar a concessão de crédito e promover o desenvolvimento sustentável", completou. No primeiro bimestre, o BNDES desembolsou R$ 10 bilhões em empréstimos, queda de 16% com relação ao mesmo período do ano anterior. O banco diz que a queda é reflexo do cenário econômico. Mas destaca que o ritmo de retração já é menor do que no ano passado. Marques citou alguns exemplos de medidas que vêm sendo tomadas por sua gestão para ampliar a liberação de recursos, como a redução da burocracia para pequenas e médias empresas e do prazo para análise de projetos. Neste sentido, disse, a meta é que pelo menos 50% dos pedidos de financiamento feitos este ano sejam aprovados em um prazo inferior a 180 dias. "Já tivemos um caso aqui que levou 2.000 dias", comentou a executiva. CARNE FRACA A presidente do BNDES disse que ainda é cedo para avaliar os efeitos da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, na carteira de empréstimos e participações do banco relacionada ao setor frigorífico. "Estamos acompanhando, mas é muito prematuro para ter um posicionamento. Até agora, parece que a coisa é restrita", disse. O banco teve papel fundamental na consolidação do setor, que resultou a criação dos gigantes JBS e BRF.