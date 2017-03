SÉRGIO RANGEL, ENVIADO ESPECIAL MONTEVIDÉU, URUGUAI (FOLHAPRESS) - Depois da goleada da seleção, o atacante Neymar encontrou Suárez, seu companheiro no Barcelona, e ainda vestiu a camisa do Uruguai. Eles conversaram na saída do vestiário do Estádio Centenário na noite de quinta (23). Suspenso, Suárez ficou de fora da partida. A foto do encontro foi publicada no perfil do Twitter do jornalista uruguaio Rodri Vazquez. Antes, ainda no vestiário, Neymar deu uma rápida entrevista para a "CBF TV". Na gravação, ele brincou com o passe do zagueiro Miranda para o seu gol. "Ele disse que foi uma assistência", disse Neymar, com ironia. O ex-santista fez o gol mais bonito ao aproveitar o chutão de Miranda, ganhar do zagueiro Coates e finalizar com uma cavadinha para tirar o goleiro Martín Silva da jogada. "Foi um gol muito rápido. Acabei ganhando na velocidade do zagueiro e encobri o goleiro, que veio muito adiantado. Fui feliz ao fazer o gol", lembrou o atacante. O Brasil permanece na liderança das eliminatórias, com 30 pontos. O Uruguai está em segundo, com 23. Foi a oitava vitória seguida de Tite. "Mostramos maturidade. Não nos abalamos quando tomamos o gol. Faltava muito tempo. Tivemos a calma de buscar o gol", disse o atacante do Barcelona. Pela primeira vez na era Tite, o Brasil começou perdendo. Aos 9min, Cavani abriu, de pênalti, o marcador. Paulinho foi o destaque do clássico. Ele marcou três gols. Nesta sexta (24), os jogadores estão de folga. No sábado (25), a equipe volta a treinar em São Paulo. Na terça, a seleção enfrenta o Paraguai, no Itaquerão, pelas eliminatórias.