Sorteio define quartas de final da Copa Nordeste

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi realizado na manhã desta sexta-feira (24) o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Nordeste. Atual campeão, o Santa Cruz pega o Itabaiana, enquanto o Sport encara o Campinense-PB. O Bahia, por sua vez, terá pela frente o Sergipe, enquanto Vitória duelará com o River-PI por uma vaga na semifinal da competição regional. Os confrontos de ida estão marcados já para a semana que vem, dia 29 de março, uma quarta-feira, enquanto a volta acontece no fim de semana seguinte, dia 1 ou 2 de abril. Vale lembrar que Bahia, Santa Cruz, Sport e Vitória, melhores primeiros colocados da fase de grupos, terão a vantagem de jogar a segunda partida em casa. Caso todos eles avancem, dois clássicos acontecerão nas semifinais: Santa x Sport e Bahia x Vitória. VEJA OS CONFRONTOS Bahia x Sergipe Santa Cruz x Itabaiana Sport x Campinense Vitória x River-PI