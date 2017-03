Corinthians anuncia nova patrocinadora para a barra da camisa

EDUARDO RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians apresentou nesta sexta-feira (24) a Foxlux como sua nova patrocinadora. A empresa de materiais elétricos e ferramentas, estampará a barra de trás da camisa. O valor do acordo, válido por um ano, não foi divulgado. Segundo o diretor de marketing corintiano, Fernando Salles, a expectativa é que todos os patrocínios ao final do ano atinja os R$ 100 milhões. Além da Foxlux, o Corinthians já conta com a Caixa, Alcatel e a Minds. Só o banco estatal, patrocínio master, paga ao clube R$ 30 milhões de reais. Salles, no entanto, leva em consideração a Nike, fornecedora de material esportivo. A empresa paga R$ 30 milhões anuais. Funda há 20 anos, a Foxlux patrocina o Paraná Clube e promete expandir no ramo futebolístico durante esse ano. A marca deve estrear no próximo domingo, quando o Corinthians encara o São Paulo, no Morumbi, em jogo válido pelo Campeonato Paulista.