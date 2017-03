Zago põe fim a improvisações no Inter, mas deixa dúvida na zaga

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional não jogará mais com improvisações no time titular. Depois de iniciar a partida contra o Ypiranga-RS com duas funções atribuídas a jogadores de outras posições, Antônio Carlos Zago anunciou mudanças. Diante do São José-POA, na 10ª rodada do Gauchão, Uendel será lateral esquerdo e Victor Cuesta zagueiro. A única dúvida recai sobre o companheiro do argentino: Léo Ortiz ou Paulão. As improvisações foram feitas na tentativa de manter o lado esquerdo criativo, com Uendel atuando no meio-campo. Sem Carlinhos, lesionado, até William foi testado na lateral esquerda. Victor Cuesta estreou por ali e no intervalo, em Erechim, passou para a zaga. A ordem será mantida. "Não gosto [de improvisar jogadores em outras funções], mas é por falta de opção mesmo. Nós tínhamos encontrado uma maneira de jogar, com Uendel por dentro e Carlinhos na lateral. Nosso lado esquerdo vinha bem, evoluindo por ali, mas o Carlinhos machucou e tentei uma alternativa improvisando. No último jogo tentei o Cuesta na lateral esquerda, não deu certo e mexi. O time cresceu, criou chances e fez um gol. Poderia ter vencido. Mas a partir de agora não tem mais improvisação, só se não tivermos ninguém no elenco", disse Zago. A escalação de Cuesta como zagueiro deixa a dúvida sobre quem dos titulares contra o Ypiranga-RS vai seguir. Léo Ortiz falhou no gol adversário, no primeiro tempo, mas Paulão foi substituído no intervalo. "Jogador de qualidade sofre menos. Ele é um jogador de qualidade. É canhoto e todo canhoto é diferente no meio do futebol. Ele é diferenciado, sabe antecipar e ao antecipar sabe sair jogando. Ele não fica com medo de jogar. Ele tem progressão", comentou o treinador ao falar de Cuesta. O provável Internacional: Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz (Paulão), Victor Cuesta e Uendel; Charles, Anselmo e D'Alessandro; Valdívia e Nico López; Brenner. A partida contra o São José-POA será disputada no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, e não no Passo D'Areia, em Porto Alegre, no domingo (26), às 16h (Brasília).