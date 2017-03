Rock in Rio terá João Donato, Liniker e Johnny Hooker

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio ampliou o line-up do festival nesta sexta-feira (24), com Liniker, Johnny Hooker e Almério que se apresentarão juntos, no dia 17 de setembro, no Palco Sunset. Outra novidade é o show -no dia 16 de setembro- do pianista João Donato que subirá ao palco junto Mariana Aydar, Emanuelle Araújo, Tiê e Lucy Alves. A cantora de MPB, Céu e a banda de rock psicodélico Boogarins se apresentarão dia 15 de setembro. Também está confirmado o encontro da banda Baiana System junto com a cantora Titica, no dia 21. Os 120 mil ingressos para o festival que foram disponibilizados em venda antecipada, em novembro, se esgotaram antes do anúncio da programação completa do Rock in Rio. A venda oficial de ingressos começa em 6 de abril. A sétima edição do Rock in Rio acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2017, no Parque Olímpico. OUTRAS ATRAÇÕES O festival já confirmou outras atrações estrangeiras, como Emicida e Charles Bradley -no dia 16 de setembro-, The Who e Guns N'Roses (23/9), Justin Timberlake (17/9), Lady Gaga (15/9), Fergie (16/9), o cantor britânico Billy Idol (21/9) e a banda americana Bon Jovi, que encerrará a noite do dia 22 de setembro. Entre os brasileiros, haverá show de Ney Matogrosso e Nação Zumbi, no dia 22, para resgatar canções dos Secos e Molhados, Skank e Ivete Sangalo.