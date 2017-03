Animal provoca acidente com morte na Dutra na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um búfalo solto na pista sentido Rio da rodovia Presidente Dutra foi atingido por um carro e acabou projetado para cima de outro veículo, matando o motorista, na região de Arujá (Grande São Paulo). O acidente aconteceu por volta das 23h30 de quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o animal acessou a rodovia e trafegava contra o fluxo na faixa da esquerda, quando foi atingido por um VW Golf. Outro veículo bateu na traseira do Golf, perdeu o controle e capotou. Com o impacto da batida, o animal foi jogado para cima e acabou atingindo a cabine de outro carro que vinha atrás, um VW Amarok. O motorista, de 66 anos, morreu no local. Os demais motoristas e passageiros dos veículos envolvidos no acidente não se feriram. A pista sentido Rio ficou parcialmente interditada por cerca de 3 horas e não teve congestionamento durante o período. O caso foi registrado no 4° Distrito Policial de Guarulhos.