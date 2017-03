Procurador e promotor são baleados dentro do Ministério Público em Natal

DANILO SÁ NATAL, RN (FOLHAPRESS) - O procurador-geral adjunto do Ministério Público do Rio Grande do Norte, Jovino Pereira, e o promotor de Justiça Wendell Beetoven foram baleados na manhã desta sexta-feira (24), dentro da sede do órgão em Natal (RN). Segundo a Polícia Militar, o suspeito pelo atentado foi identificado como Guilherme Wanderley Lopes da Silva, 44, servidor do próprio Ministério Público Estadual. O procurador Jovino Pereira foi atingido no abdômen e Wendell Beetoven, baleado nas costas. Os dois foram levados para o Hospital Walfredo Gurgel, o maior do Estado, e o quadro é considerado estável, segundo a assessoria do órgão. O atirador teria invadido uma reunião que ocorria no segundo andar do prédio onde funciona o órgão, no bairro de Candelária em Natal. O crime ocorreu por volta das 11h30 desta sexta (24). Após os disparos, o suspeito conseguiu escapar da segurança e fugiu. A PM faz buscas na região. Algumas testemunhas chegaram a relatar que o suspeito perguntou pela presença do procurador-geral de Justiça, Rinaldo Reis, antes de efetuar os disparos, mas foi informado de que ele estaria ausente.