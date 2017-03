Paranaense de Arrancada na Terra será neste fim de semana

(foto: Divulgação)

A Abertura da 1ª etapa do Campeonato Paranaense de Arrancada na Terra foi transferida para os dias 25 e 26 de Março de 2017 no Autódromo de São José dos Pinhais. O evento contará com a participação de pilotos de várias regiões do Brasil, os quais estarão disputando as categorias: Desafio 9.5, Desafio 8.9, Desafio Força Livre, Dianteira Original, Standard, Street Tração Traseira, Turbo C, Turbo B, Turbo Traseira, Força Livre Dianteira, Força Livre Traseira, Estruturada.

As mulheres não ficarão de fora, pois poderão participar da categoria Penélope, além das motos que também participarão nas categorias 150, 300cc e força livre.

A organização do evento será da AGV Promotora de Eventos, com a supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e da Federação Paranaense de Automobilismo (FPRA).

Gastão Vosgerau, organizador do evento, diz que o ano começa agora para os amantes da arrancada, pilotos estão ansiosos para poder acelerar na pista do autódromo de São José, e lembra que o evento continua com o mesmo objetivo de praticar a arrancada em local seguro, e deixando os rachas nas ruas de lado.



Na manhã de sábado (25/03) a partir das 10 horas acontecerão os treinos oficiais e logo após a classificação será feita uma bateria oficial de cada categoria. No domingo (26/03) ocorrerá a mesma programação.

Os ingressos podem ser adquiridos na portaria do autódromo, no valor de R$ 10 no sábado e R$ 15 no domingo, menores de 10 anos são isentos do pagamento. Credenciais R$ 50 para o domingo.

Inscrições na secretaria da prova.

O Autódromo de São José dos Pinhais localiza - se na BR-376, km 19,5 - São Marcos - São José dos Pinhais.

Mais informações: pelo telefone (41) 3383-8040, pelo site www.velocidadenaterra.com.br, ou pelo facebook - www.facebook.com/arrancadanaterrasjp.