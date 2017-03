Maior circuito infantil de corridas do Brasil chega a Curitiba

O Circuito CAIXA de Maratoninha, maior competição de corrida infantil do país, estará em Curitiba (PR) neste domingo (26). A prova faz parte das comemorações do aniversário de Curitiba e será realizada no estacionamento do Parque Barigui. A largada acontece às 9h com a presença do ex-atleta olímpico Vicente Lenilson como padrinho. Crianças de projetos sociais e esportivos, de escolas públicas e particulares participarão da disputa, que é dividida em várias baterias. Os vencedores são premiados com uma bicicleta e todas as crianças ganham lanche, camiseta, boné e medalha de participação.

As inscrições são gratuitas e limitadas e podem ser realizadas pessoalmente nesta sexta-feira (24), das às 8h às 11h30 e das 14h às 17h, na Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude (SMELJ) de Curitiba (Departamento de Esporte) na Rua Solimões, 160. Para mais informações, entrar em contato com Gisele no telefone 3350-3723.

Para participar da Maratoninha as crianças precisam ter entre 6 e 12 anos. A prova é realizada em um percurso de 300 metros, dividida em três categorias, de acordo com a faixa etária: de 6 a 8 anos; 9 e 10 anos; 11 e 12 anos e categoria especial para crianças com deficiência física ou mental.

O evento conta com a parceria da prefeitura de Curitiba, da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, e terá a participação de 1,5 mil crianças. O objetivo do Circuito CAIXA de Maratoninha é promover a cidadania, estimular a prática do esporte, revelar novos talentos e promover a inclusão social de crianças e jovens, de menor renda, por meio do esporte. Além disso, o evento pretende proporcionar lazer e integração, entre as comunidades participantes, e difundir a prática do atletismo.

Serviço:

Circuito CAIXA de Maratoninha em Curitiba

Data: 26 de março (domingo)

Largada: 9h

Local: Estacionamento do Parque Barigui – Rodovia BR 277, s/n – Santo Inácio – Curitiba (PR)

Inscrições: pessoalmente na Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude (SMELJ) - Rua Solimões, 160. Informações pelo telefone 3350-3723