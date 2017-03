Roger Waters lança teaser de seu novo disco de estúdio

(foto: Reprodução)

Falta pouco para que o público possa finalmente ouvir o novo disco solo de Roger Waters. Esta semana, o ex-baixista e vocalista do Pink Floyd divulgou na internet uma prévia de seu novo trabalho intitulado "Is This the Life We Really Want?".

O vídeo publicado na internet, traz Waters em estúdio tocando violão e dando uma amostra do que pode ser uma das faixas do trabalho. Ao fim do teaser, um letreiro aparece com o título e a data de lançamento do disco, previsto para o dia 19 de maio.

Produzido por Nigel Godrich, que já colaborou com o Radiohead, Is This the Life We Really Want? é o quinto disco da carreira solo do ex-Pink Floyd.

Confira o teaser de "Is This the Life We Really Want?":