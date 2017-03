Atlético-PR terá que enfrentar o Flamengo em “campo minado”

Weverton defende uma jogada durante a final da Copa do Brasil de 2013, no Maracanã (foto: Franklin de Freitas)

O duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, em 12 de abril, será no estádio Maracanã. A confirmação partiu do clube carioca, nessa sexta-feira (dia 24).

Historicamente, o estádio tem sido um “campo minado” para o Atlético. A expressão não tem relação com as condições do gramado, que passou por melhorias nos últimos dias. O site FlaHoje divulgou fotos e matéria relatando a reforma do campo, que estava em péssimas condições quando o Flamengo enfrentou o San Lorenzo, da Argentina, em 8 de março. Clique aqui para ver.

O “campo minado” é pelo retrospecto histórico do Atlético contra o Flamengo no Maracanã. O time carioca venceu 12 dos 14 confrontos entre os dois nesse estádio. O Atlético só ganhou uma vez – por 4 a 2, em 2013, pela 22ª rodada do Brasileirão, com gols de Fran Mérida, Dellatorre, Marcelo Cirino e Roger. E também houve um empate – em 1998, por 0 a 0.

Entre as 12 derrotas atleticanas, está o placar de 2 a 0 pela final da Copa do Brasil de 2013. O Flamengo conquistou o título da competição em cima do Atlético com aquele resultado.

O Maracanã tem um peso decisivo nos confrontos entre esses dois clubes. Em outros seis jogos com o Flamengo como mandante, em outros estádios, o Atlético levou a melhor, vencendo três vezes, empatando uma e perdendo duas.

Quando o mando de campo é do time paranaense, os números chegam a ser humilhantes. Dos 26 jogos com o Atlético em casa, foram 15 vitórias do Furacão, 10 empates e apenas uma derrota — por 2 a 1, em 1974.

Sobre o jogo de 12 de abril, o Flamengo ainda não divulgou detalhes sobre venda de ingressos para as duas torcidas.