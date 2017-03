(foto: Agência Brasil)

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça, determinou que os frigoríficos Souza Ramos, Transmeat e Peccin fazem o recall de todas as carnes vendidas por eles. A operação deve começar no prazo máximo de cinco dias e abranger todo o mercado nacional.

