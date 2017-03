Para ficar no Sevilla, Sampaoli exige saída de Ganso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O futuro de Jorge Sampoli mo Sevilla depende do projeto que o clube apresentará ao treinador para os próximos anos. O jornal espanhol Marca publica nesta sexta (24) que o treinador fez exigências para renovar seu vínculo com a equipe e uma delas é especialmente ruim para o brasileiro Paulo Henrique Ganso.

De acordo com a publicação, Sampaoli quer falar quem chega e quem sai entre os jogadores do clube desde a base do Sevilla. Entre as saídas, o treinador quer Paulo Henrique Ganso fora do clube, pois o brasileiro é "um dos jogadores que não acrescentam para Sampaoli e que o treinador pede para sair".

Além disso, Sampaoli também quer "um projeto de verdade", falando onde o Sevilla precisa investir dinheiro para continuar crescendo e que o clube possa ir melhor nos campeonatos nacionais e até na Liga dos Campeões. Sampaoli tem mais um ano de contrato com o Sevilla e, de acordo com o Marca, só aceita uma renovação com suas exigências atendidas. O clube espanhol quer um contrato maior ao treinador.