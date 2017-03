Botafogo assina renovação de patrocínio com a Caixa

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Se em campo o Botafogo amargou uma virada para o Fluminense, fora dele o clube festeja uma importante conquista. Na manhã desta sexta-feira (24), o Alvinegro assinou a renovação do seu patrocínio com a Caixa, que continua a estampar o principal espaço do uniforme da equipe, além de aplicações nas costas e no calção.

"É um momento muito importante para o Botafogo. É a associação com uma grande empresa, um grande patrocinador do esporte nacional. Tenho certeza que será uma parceria que vai produzir muito bons resultados para o Botafogo e para a Caixa" disse o presidente Carlos Eduardo Pereira.

O clube fez uma pedida de R$ 12 milhões, mas fechou por R$ 10 milhões. As variáveis existentes no acordo podem render bônus extras para o Botafogo. Além da marca nos uniformes do time profissional, o banco estatal também vai estar presente no material usado pela equipe sub-20.