Homem suspeito de tentar matar policiais militares é preso em Paranaguá

Um homem de 41 anos, suspeito de tentar contra a vida de policiais militares, foi preso na manhã de quinta-feira (23), em sua residência no bairro Vila Paranaguá, em continuidade a Operação Vitae deflagrada pela 1ª Subdivisão Policial (SDP) de Paranaguá, com o intuito de reprimir crimes contra a vida ocorridos na cidade. Com o suspeito a equipe apreendeu uma munição intacta e quatro estojos deflagrados. Durante a ação também foi cumpridos dois mandados de busca e apreensão no bairro Jardim Figueira.

