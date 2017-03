Flamengo planeja colocar Vinicius Júnior aos poucos no Brasileirão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A participação de Vinicius Júnior no time profissional do Flamengo aumentará. A principal promessa rubro-negra fará treinos com maior frequência com a equipe principal, defenderá os juniores em algumas partidas e deve ser relacionado aos poucos para os jogos do Campeonato Brasileiro.

O técnico Zé Ricardo falou sobre o jovem de 16 anos em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (24) no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. A preocupação do clube está em não queimar etapas, de forma que o atacante enfrente a transição da forma mais natural possível.

"A preocupação não é apenas minha, mas de uma forma bem natural sou contra queimar etapas. Conheço o Vinicius Júnior desde 2012 e todos do clube já sabiam do potencial. Não está inscrito no Carioca, pois estava no Sul-Americano. Ainda é um garoto da categoria juvenil e já treinou aqui. Não é novidade para os profissionais", afirmou o comandante.

"O ritmo é diferente. Não queremos qualquer tipo de confronto que prejudique a carreira dele. A decisão não é apenas minha. Eu, Rodrigo Caetano, presidente Bandeira, Mozer, Cadu e Noval teremos alguma proposta para treinar no time principal. Quem sabe poderemos colocá-lo para jogar no Brasileiro", completou.

O jogador do Flamengo desperta a cobiça dos principais clubes europeus. Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, Chelsea e Arsenal estão de olho na promessa. Destaque da última Copa São Paulo de Futebol Júnior e craque do recém-encerrado Sul-Americano sub-17, o jovem segue a trajetória no clube do coração. E assim será. Pelo menos até 11 de julho de 2018, um dia antes de completar 18 anos. Só depois disso a Fifa autoriza transferências internacionais.