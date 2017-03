Empresa presenteia curitibanos com taxa de entrega grátis

(foto: Reprodução/Spoonrocket)

Para os curitibanos que vão curtir em casa na próxima quarta-feira (29.03), o feriado de celebração dos 324 anos da cidade, o SpoonRocket, nova empresa do Grupo iFood que realiza delivery dos melhores restaurantes que não possuíam entrega, oferece taxa grátis para todos os pedidos de restaurantes da plataforma. O aplicativo atende as regiões deAhu, Bacacheri, Portão, Agua Verde, Batel, Mercês, Santa Felicidade, e alguns pontos de Uberaba, Atuba, Bairro Alto, Novo Mundo e São Braz.

A plataforma conta com restaurantes como Karina Casual Food, Bar do Victor, Babilônia Gastronomia, The Sub´s e The Meatpack House, dentre outros bons estabelecimentos. O app, que atua na cidades de dezembro de 2016, oferece aos consumidores a opção de pratos variados,desde paleta de cordeiro, moqueca capixaba, risoto de aspargos, eisbein até pratos mais tradicionais do delivery, como hambúrguer gourmet e escondidinho de carne seca. O SpoonRocket está disponível nas plataformas Android, iOS e na web.