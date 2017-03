Juventus Campo Cumprido e Operário Ahú: vitória de virada do Ahú (foto: Divulgação/CAB/Kiu Aureliano)

Após primeira rodada de muitos gols, a segunda rodada é promissora pelo Campeonato Amigos da Bola - competição de futebol amador de Curitiba. Único confronto entre vencedores acontecerá no Trieste, às 11 horas, entre Squadra Azzurra e Sampdória, duelo também na parte de baixo com o jogo entre Vera Cruz e Juventus Campo Cumprido, dois derrotados na primeira rodada. Mas o destaque especial fica pela estreia do Michelângelo’s que enfrentará a equipe da Cometa, que busca reabilitação, no Iguaçu, às 14 horas.



CLASSIFICAÇÃO

Sampdoria Futebol 3

Operário Ahú 3

Squadra Azzurra FC 3

G.E. Vera Cruz 3

Butantã CA 3

Michelangelo's FC 0

Piriri 0

Irmãos Passaúra 0

Povo da Bola 0

Juventus Campo Comprido 0

Cometa 0



2ª RODADA

Sábado – Dia 25

Estádio Francisco Muraro (Trieste):

11h – Squadra Azzurra x Sampdória Futebol



Estádio Monte Bérico (Flamengo):

14h – Butantã x Piriri

16h – Operário Ahú x Povo da Bola



Estádio Egidio Ricardo Pietrobeli (Iguaçu):

14h - Michelangelo's x Cometa

16h – Vera Cruz x Juventus Campo Comprido