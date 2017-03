Gabriel Jesus aproveita período de recuperação para visitar o Palmeiras

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio ao período de recuperação de uma cirurgia para corrigir a fratura que sofreu no quinto metatarso (na altura do dedinho), Gabriel Jesus apareceu na Academia de Futebol. Na tarde desta quinta-feira (23), o camisa 33 do Manchester City visitou os ex-companheiros e conheceu a nova estrutura do Centro de Excelência do local de treinos palmeirense. O atacante, de muletas, caminhou próximo ao antigo ginásio, transformado em academia e hotel para os jogadores palmeirenses. A expectativa é que o centroavante da seleção brasileira volte às atividades na reta final da temporada europeia.

Gabriel Jesus iniciou a recuperação em Manchester. Na última semana foi a Nova York para prosseguir com o tratamento e realizar ações do City ao lado do meio-campista alemão Ilkay Gundogan. O atacante brasileiro, inclusive, esteve em uma partida do Brooklyn Nets pela NBA.

O atacante foi recepcionado de maneira carinhosa pelos ex-companheiros de Palmeiras e conheceu pessoalmente Eduardo Baptista, o novo comandante palestrino. O treinador, aliás, teve uma impressão positiva do rápido encontro, ocorrido antes da entrevista desta sexta-feira. "Não o conhecia pessoalmente. Aprendi a admirá-lo por jogar contra e por ouvir as histórias dele aqui. Gabriel Jesus merece tudo o que está acontecendo com ele, e trazer esse fluído bom, essa carga positiva, sempre é bom para os dois lados", declarou o treinador palmeirense.

"Ele vem de uma lesão chata em um momento bom, que acabou atrapalhando um pouquinho essa caminhada. Todo mundo abraçou ele ali quando chegou", acrescentou Eduardo Baptista, que, pelo sucesso de Jesus, até abdica de 'pedir' para o atacante retornar. "Ele tem que cumprir a missão dele no Manchester City. O Gabriel Jesus saiu daqui e tem uma missão lá, estaremos torcendo muito. Isso até abre a porta para outros jovens poderem ir. Quando tomou a decisão de ir embora sabia que era o melhor para ele. Que volte logo para a seleção, a fazer gols e a brilhar", declarou.

Depois prestigiar o treinamento desta sexta-feira na Academia de Futebol, o atacante deve comparecer ao Allianz Parque neste sábado, na partida do Palmeiras contra o Audax, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. Visitante nesta sexta, Gabriel Jesus deixou o Palmeiras no fim do ano passado, depois de ser eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, competição na qual o Palmeiras encerrou um jejum de 22 anos ao conquistar o título da Série A no ano passado. O atacante acabou vendido ao Manchester City pelo valor de R$ 115 milhões. Rapidamente, Jesus ganhou a titularidade na Inglaterra e anotou três gols em apenas cinco jogos antes de se lesionar em fevereiro, durante partida contra o Bournemouth. A ideia da comissão técnica de Pep Guardiola é contar com Gabriel Jesus na semifinal da Copa da Inglaterra contra o Arsenal, marcada para o dia 23 de abril.