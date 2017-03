Rodrigo Caio e Cícero treinam e podem reforçar o São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Rogério Ceni pode ganhar importantes reforços no clássico deste domingo (26), contra o Corinthians. Liberados pelo departamento médico, Rodrigo Caio e Cícero treinaram nesta sexta-feira (24), no CT da Barra Funda. O zagueiro se recuperou de um entorse no joelho esquerdo que o tirou do confronto com o Botafogo, na última quarta-feira (22). Ele não sentiu dor e deve ser relacionado para jogar neste fim de semana.

O volante, que também desfalcou o Tricolor no meio desta semana por conta de um torcicolo, também trabalhou sem restrições. O meio campista Wesley, que aprimora a parte física, foi mais um que participou da atividade. Quem também pode jogar é o zagueiro Maicon, que se recuperou de um entorse no tornozelo esquerdo sofrido no dia 1º de março. Desta maneira, o treinador deverá voltar a escalar a sua dupla de zaga considerada titular: Maicon e Rodrigo Caio.