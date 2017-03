O técnico do Atlético Paranaense, Paulo Autuori, comentou na entrevista coletiva dessa sexta-feira (dia 24) o incidente cin um torcedor do Coritiba. Na quarta-feira, o garçom de um restaurante de Curitiba publicou uma foto em rede social dizendo ter servido “ração” ao técnico dos “poodles”, que é o apelido dado aos rubro-negros por torcedores rivais. O episódio teve repercussão negativa e o funcionário acabou demitido pelo restaurante.

Autuori reagiu com humor nessa sexta-feira e chegou a imitar latidos durante a entrevista. “Lamento que o rapaz tenha perdido o emprego por isso. Acho que, hoje, a vida está muito chata. As brincadeiras, às vezes, acontecem. A minha melhor resposta aqui seria trazer um potinho com ração, comer a ração e latir 'au, au, au'. Mas minha latida não é de poodle, né? É um pouquinho mais forte. Então não dá. Para mim, nem precisava pedir desculpa por nada”, declarou.

Na entrevista, Autuori também comentou as novas medidas adotadas pela CBF na quinta-feira. Entre as mudanças, o atual presidente pode ficar mais dez anos no poder. “Estou muito mais preocupado com o Del Nero (presidente da CBF) e a possibilidade de ficar até 2027. Certamente vocês sabiam que eu não ia perder a oportunidade de falar disso, né? É acintosa a maneira como a CBF faz as coisas. E, uma vez mais, vamos separar o brilhante trabalho que o Tite e sua equipe têm feito com o futebol brasileiro. Fez as coisas no dia do jogo. A vulgarização do futebol está nisso. No dia do jogo da seleção brasileira, tivemos jogos do Campeonato Paulista, Fluminense e Botafogo, ou seja, com públicos pequenos. Não avisou a imprensa que teria a situação na CBF, deu mais poder às federações do que já tinham e vêm falar em democracia? Pô, eles pensam que nós somos otários”, criticou.