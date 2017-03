Vestibular de Inverno 2017 da UEPG abre inscrições em abril

(foto: Divulgação)

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) anuncia o cronograma do Vestibular de Inverno 2017. As inscrições ocorrem de 10 de abril a 15 de maio, exclusivamente no endereço www.cps.uepg.br/vestibular. A taxa de inscrição, no valor de R$ 141, poderá ser recolhida até 16 de maio, nas agências bancárias ou locais integrados ao sistema de cobrança por aviso de compensação bancária.



As provas serão nos dias 9 e 10 de julho (domingo e segunda-feira), em Apucarana, Cascavel, Castro, Curitiba, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Maringá, Palmeira, Ponta Grossa, Rio Negro, São Mateus do Sul, Telêmaco Borba, Umuarama. Os locais de prova e ensalamento serão divulgados em 9 de julho.



O cronograma prevê a divulgação dos gabaritos para o dia 11 de julho, às 17 horas, na página do concurso (www.cps.uepg.br/vestibular). A divulgação da relação de aprovados com a respectiva lista de espera está agendada para até 1º de setembro, também, exclusivamente pela Internet.



PROVAS E COTAS - Sobre as provas, a Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS) informa os gêneros textuais a serem cobrados na Redação. São eles: carta de reclamação; carta resposta à reclamação; texto de opinião dissertativo-argumentativo; notícia; e resumo.



Nas questões de Literatura Brasileira, das provas de Língua Portuguesa, serão exploradas as seguintes obras: Amar, verbo intransitivo (Mário de Andrade); A morte de Quincas Berro d'Água (Jorge Amado); Livro sobre nada (Manoel de Barros); O filho eterno (Cristóvão Tezza); e O ovo apunhalado (Caio Fernando Abreu).



A UEPG adota a política de cotas, com oferta de 50% das vagas dos cursos de graduação, sendo 40% para candidatos que estudaram todas as séries do ensino fundamental e do ensino médio na escola pública; e 10% para negros, também que fizeram a educação básica integralmente na rede pública de ensino. A opção pelas cotas deve ser feita no ato da inscrição.



APLICATIVO - Todas as informações sobre o Vestibular de Inverno 2017 poderão ser acompanhadas pelos candidatos e pelos pais ou responsáveis via o aplicativo ‘Vestibular UEPG’, disponível no Google Play, para o sistema Android.



O aplicativo permite que o candidato obtenha informações importantes de forma rápida e fácil como, por exemplo, sobre a situação da sua inscrição, concorrência do curso escolhido, local onde realizará as provas, etc. Também possui o recurso de notificações instantâneas, para recebimento de mensagens sobre dicas, procedimentos, lembretes e avisos em geral relativos ao vestibular.



Para utilizar o aplicativo o candidato deverá primeiramente fazer a inscrição pelo site www.cps.uepg.br/vestibular. Após este processo será gerado um número de protocolo que juntamente com a senha criada pelo candidato deverão ser informados para login no aplicativo.



Número de protocolo e senha serão válidos para acesso até o início do período de inscrição do próximo Vestibular. Como exemplo, só é valido o acesso com protocolo e senha do Vestibular de Inverno até o início do período de inscrições do Vestibular de Verão.



Mais informações em www.cps.uepg.br/vestibular