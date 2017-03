Justiça do Rio determina recolhimento de imagens de Bangu 8

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O juiz Guilherme Schilling Duarte, da Vara de Execuções Penais, do Tribunal de Justiça do Rio, determinou ao governo do Estado o recolhimento de imagens do sistema de segurança da Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8), no Complexo Penitenciário de Gericinó, As informações são da Agência Brasil. O pedido foi feito após a verificação por uma equipe de fiscalização, em visitas regulares, que algumas câmeras da unidade não funcionavam. De acordo com o TJRJ, durante inspeção realizada no último dia 9, para apurar um desentendimento entre dois presos, um agente penitenciário informou falhas no sistema. Segundo ele, por um certo período, uma das câmeras não funcionou. Além disso, afirmou que quatro das 16 câmeras estão sem registrar as imagens. É em Bangu 8 que estão presos o ex-governador Sérgio Cabral e a maioria dos envolvidos na operação Calicute, uma das fases da Lava Jato no Rio. O TJRJ informou, ainda, que ontem, ao cumprir a ordem de busca e apreensão dos equipamentos de armazenamento de imagens, a equipe notou que outras três câmeras também estavam fora de operação. Por isso, o juiz vai analisar o HD (disco rígido, onde ficam armazenados os dados) do equipamento para verificar se há imagens que possam mostrar possíveis irregularidades no presídio. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que vai aguardar o recebimento do relatório da para se pronunciar sobre a vistoria.